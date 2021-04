Round 12 con Mauricio Sulaimán: Boxeo en Semana Santa Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC A medida que el mundo avanza hacia la recuperación de la pandemia, que ha causado tanto dolor y daño de todas las formas imaginables, hemos pasado las vacaciones de Semana Santa en las que las emociones y los sentimientos brotaron en millones de personas en todo el mundo. Existe la esperanza de poder seguir adelante y curar las heridas que todos, de una forma u otra, hemos sufrido. ¿Cuántas lágrimas podemos soportar? Ver a los seres queridos sufrir o sufrir pérdidas irreparables. La esperanza que el Santo Padre Francisco ha dejado en sus múltiples intervenciones, allana el camino para que avancemos y apreciemos y valoremos lo que tenemos hoy. Una de las imágenes más impactantes que me marcó durante este tiempo fue la Misa que el Papa Francisco ofreció hace un año en la Plaza de San Pedro; él simplemente caminando solo en una tarde fría y lluviosa, precisamente cuando el mundo estaba totalmente cerrado. El Papa Francisco ha sido una gran inspiración durante estos tiempos difíciles para la humanidad, humilde y fuerte, predicando con el ejemplo y construyendo puentes para la paz y la inclusión. La Pascua siempre fue un momento especial en mi familia. Mis padres nos llevaban a Ciudad Victoria, en Tamaulipas, oa Ciudad Valles, en San Luis Potosí, para estar con la familia en la provincia de México y seguíamos con disciplina los días especiales de Semana Santa con gran reverencia: Jueves Santo y Viernes, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Mi papá siempre nos hacía ver películas temáticas como: Los 10 mandamientos, Ben-Hur, The Robe, entre otras. La última gran película fue La Pasión de Cristo. Deseo de todo corazón que esta Semana Santa haya sido especial para ti y que veamos con ánimo y positivismo lo que nos espera. Mayo será un mes lleno de emociones. Se acercan grandes cartas y el boxeo sigue marcando el paso hacia la grandeza. Los promotores, locutores y los mismos luchadores están listos para brindarles a los fanáticos las peleas que todos quieren ver. Nuestro gran campeón, Saúl Canelo Álvarez, continúa su plan de unificar la división de peso súper mediano enfrentándose al campeón británico de la OMB, Billy Joe Saunders, el 8 de mayo en el Dallas Cowboys Stadium. Durante esta pelea el Consejo Mundial de Boxeo presentará al mundo otra pieza de arte exquisito, el hermoso cinturón mestizo, elaborado a mano por artesanos del Estado de México. Como sabrás y agradecerás, el CMB conmemora las dos grandes celebraciones mexicanas (el 5 de mayo y el 16 de septiembre), ya que es en estos días que se realizan las peleas más importantes del año; así, para reconocer estas fechas de boxeo se han creado magníficas piezas de diversas culturas como un trofeo especial que se entrega al vencedor de la pelea. Primero fue la cultura huichol, luego Chiapas, la cultura maya, y el año pasado se dedicó al Estado de México con los cinturones mazahua y otomí. Como no hubo luchas en 2020 por la pandemia, acordamos dignificar esta entidad en 2021, y muy pronto presentaremos el Cinturón Mestizo. Además, el 22 de mayo habrá una gran pelea en la que el mexicano-estadounidense José Carlos Ramírez peleará contra el escocés Josh Taylor. Una batalla en la que estarán en juego los cuatro cinturones de la división superligera. El campeón de plata del CMB, José Zepeda, peleará la eliminatoria final contra Pedro Campa. El 29 de mayo, el campeón de peso ligero del CMB, Devin Haney, peleará contra el gran tres veces campeón mundial Jorge Linares. Y así, el calendario de grandes luchas se irá llenando. Tantas grandes peleas en el horizonte así como el anuncio más esperado es el de la división de peso pesado, como todos esperan, para saber si de hecho es cierto que finalmente, Tyson Fury, campeón mundial del CMB, se enfrentará a Anthony Joshua, titular de los otros tres cinturones. El fenómeno de las exhibiciones de boxeo está cobrando un auge inesperado. Desde ese brillante evento donde Mike Tyson asombró al mundo al dar una gran demostración contra Roy Jones Jr. el pasado mes de noviembre, se han anunciado una serie de anuncios de exhibiciones y peleas de legendarios boxeadores que llevan varios años en retiro. Ahora es el turno de Juan Manuel Márquez contra Miguel Cotto, luego Julio César Chávez con el hijo de Macho Camacho, e incluso Oscar de la Hoya saldrá del retiro para enfrentarse a un luchador de artes marciales mixtas. Sabías…? Cada vez son más las plataformas que retransmiten el boxeo, algo inédito en la historia de este deporte. En México: TV Azteca, Televisa, ESPN Knockout, Space, Fox Sports y varias otras redes digitales muestran boxeo todas las semanas. Y en los grandes mercados como USA hay Showtime, Fox Sports, ESPN, DAZN, NBC, y ahora se suma Triller, que era la cadena Tyson vs.Jones, y estará haciendo varios shows a lo largo del año, mezclando boxeo con entretenimiento. y musica. La anécdota de hoy Cuando era niño, me sorprendió que no hiciéramos un viaje durante Semana Santa; nos quedamos en la Ciudad de México. Y recuerdo el motivo como una de las mayores manifestaciones humanitarias que nos dejó mi padre como lección de vida. Resulta que uno de sus amigos de la infancia, precisamente de Ciudad Valles, tenía un problema en la pierna izquierda; sufrió de polio en su niñez y estuvo marcado por el resto de su vida, con una pierna débil y más pequeña que la otra. Lo llamábamos tío Javier. Fue Javier González, a quien mi padre apoyó y le dio un puesto de vendedor en nuestra fábrica de Controles Gráficas. Esa semana nos quedamos con Don José en la Ciudad de México cuando asumió el desafío de enseñarle a conducir. Mi papá ordenó una pieza de automóvil especial de Alemania para poner en el VW, para poder controlar el embrague con la mano, como no podía hacerlo con la pierna. Pasó toda la semana conduciendo con él para poder hacer su trabajo. Por la noche mi papá venía a casa y veíamos las películas mencionadas. Este era Don José, el mejor amigo que cualquiera podría tener. Agradezco sus comentarios en [email protected]

