La AMB ordena Akhmadaliev-Rios por titulo supergallo El Comité de Campeonatos de la AMB ordenó la pelea obligatoria entre el súper campeón de peso súper gallo de la AMB Murodjon Akhmadaliev de Uzbekistán y el retador obligatorio Ronny Rios de los Estados Unidos. El Comité envió la comunicación a ambos equipos, quienes están al tanto de la pelea obligatoria. El plazo para la defensa obligatoria de Akhmadaliev expiró el 29 de enero de 2021, pero la AMB permitió al campeón hacer la defensa obligatoria de la FIB, organización de la que también es campeón, contra el japonés Ryosuke Iwasa el pasado 3 de abril. De acuerdo con la regla C.13, Limitaciones del combate, el campeón no puede pelear contra un boxeador que no sea el retador oficial dentro de los 60 días posteriores a la expiración del período de defensa obligatorio. En consecuencia, el Comité concede 30 días para las negociaciones a partir del 6 de abril de 2021. Este período finalizará el 6 de mayo de 2021 (- 5 GMT). En caso de que ambas partes no lleguen a un acuerdo o de que alguno de los combatientes o sus representantes no estén dispuestos, el Comité podrá llamar a licitación para otorgar los derechos promocionales de la pelea. Ocampo regresa el sábado en Tijuana Round 12 con Mauricio Sulaimán: Boxeo en Semana Santa

