Bruzón gana el título Latino Bridger del WBC en Los Mochis El sábado pasado en el Polideportivo Centenario de Los Mochis, Sinaloa, México, el invicto Geovany Bruzón (6-0, 6 KOs) derrotó a Germán García (7-3, 7 KOs) para ganar el título de peso Bridge latino del WBC. En esta entretenida pelea, Bruzón mostró su superioridad, y en el octavo asalto técnicamente noqueó a García. Este combate fue histórico ya que inició la actividad en la recién creada división de peso puente, que el WBC llama un puente necesario para servir al creciente número de boxeadores que pesan entre 200 y 224 libras. Tszyu quiere a Charlo o Castaño en Australia Round 12 con Mauricio Sulaimán: El Boxeador Franquicia

Top Boxing News

