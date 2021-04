Round 12 con Mauricio Sulaimán: El Boxeador Franquicia Desde su creación en 1963, el WBC ha dedicado todos los esfuerzos disponibles para encontrar vías y herramientas para mejorar todos los aspectos del boxeo y convertirlo en un deporte más seguro para todos los participantes. El WBC ha roto paradigmas de boxeo previamente aceptados para hacer cambios con la única intención de mejorar el deporte. En el proceso, el WBC ha superado muchos desafíos; cada uno de ellos con el fin de beneficiar a los boxeadores antes, durante y después de sus días de gloria en el ring. El WBC introdujo el concepto y la Regla Boxeador Franquicia hace un par de años. El boxeador franquicia es una designación especial y un estado privilegiado que el WBC puede otorgar a un campeón mundial actual WBC, que también sea considerado un boxeador de élite, y que ha alcanzado y mantiene el status más alto en el deporte. Según la Regla 3.26 que rige, a su discreción, el WBC puede, con un voto de 2/3 de la Junta de Gobierno, designar en cada categoría de peso a un Boxeador Franquicia del WBC. Un boxeador franquicia disfruta de un estatus especial con respecto a sus responsabilidades obligatorias, posee múltiples títulos y compite por títulos de otras organizaciones; ya que la Junta de Gobierno del WBC considera las peticiones de los boxeadores de élite para recibir la designación de boxeador franquicia caso por caso. Inicialmente, el WBC estableció que los privilegios del Boxeador Franquicia se otorgaban y no se ganaban ni se perdían como resultado de una pelea. Como factor de importancia, el WBC ha modificado su Regla de Boxeadores Franquicia para que refleje las realidades de nuestro deporte, que está en constante evolución. Así como la NFL, por ejemplo, ajusta continuamente sus parámetros e introduce innovaciones, como agregar un juego al calendario de la liga; el WBC continúa modificando su Regla de Boxeador Franquicia, con la intención de que se ajuste mejor a los propósitos y objetivos de la Regla. Un ajuste significativo a la Regla se produjo cuando Teófimo López, solicitó convertirse en Boxeador Franquicia si derrotaba a Vasyl Lomachenko. Teófimo consiguió la victoria y el Consejo Mundial de Boxeo le confirió la merecida designación de Boxeador Franquicia en la División de Peso Ligero del WBC. Para continuar desarrollando el concepto y la regla del boxeador de franquicia del WBC, la regla del boxeador franquicia del WBC actualizada se leerá de la siguiente manera: “3.26 Boxeador Franquicia. El boxeador franquicia es una designación especial y un estatus privilegiado que el WBC puede otorgar a un actual campeón mundial del WBC, que también es un boxeador de élite, y que ha alcanzado y mantiene el status más alto en el deporte. A discreción, el WBC puede, con un voto de 2/3 de la Junta de Gobierno, designar a un Boxeador Franquicia del WBC. Un boxeador Franquicia disfrutará de un estatus especial y privilegiado con respecto a sus responsabilidades obligatorias, puede poseer múltiples títulos y competir por títulos de otras organizaciones independientemente de la categoría de peso en la que se lleve a cabo el combate. La Junta de Gobierno del WBC considerará las peticiones de los boxeadores élite para recibir la designación de boxeador franquicia caso por caso a su total discreción. Un Boxeador Franquicia disfrutará de la posición preferencial más alta para competir por el Campeonato Mundial en su división en cualquier momento dado, con previa solicitud por escrito al WBC, independientemente de si el Campeón Mundial actual tiene responsabilidades obligatorias. La designación Boxeador Franquicia sólo se puede usar en relación con el boxeador a quien el WBC otorga específicamente esa designación. El WBC designará a un boxeador franquicia como campeón emérito del WBC una vez que se retire oficialmente del boxeo. Mientras disfruta de la designación, un boxeador franquicia del WBC representará con orgullo al WBC en cada pelea como campeón reinante del WBC, independientemente de las condiciones o títulos específicos asociados con las peleas en las que participa. La actividad pugilística del Boxeador Franquicia del WBC se regirá por las Reglas y Regulaciones del WBC. El WBC aprobará a los oponentes del boxeador franquicia a través del promotor del Boxeador Franquicia. El Boxeador Franquicia del WBC participará en un mínimo de dos eventos de responsabilidad social cada año, organizados por y en conjunto con el WBC. Durante la duración del estado de un Boxeador Franquicia del WBC como tal, el WBC puede no reconocer a otro Boxeador Franquicia del WBC en la división o divisiones donde compite actualmente el Boxeador Franquicia del WBC. Por petición de un boxeador elegible y aprobación de la Junta de Gobierno del WBC por un voto de 2/3, el WBC puede otorgar la designación de Boxeador Franquicia al ganador de un combate en el que participe un Boxeador Franquicia vigente en aquel momento. A raíz de la increíble y reciente pelea candidata a lo mejor del año entre Juan Francisco Estrada y Román González, el mundo del boxeo inmediatamente clamó por su tercera pelea. Con un retador obligatorio en la división, que ya se había hecho a un lado para permitir el combate Estrada v. González II, el WBC se comunicó con todas los equipos de los boxeadores involucrados y emitió un fallo que satisfizo a todos. La decisión del WBC comprendió la creación de un torneo WBC Supermosca; ordenando lo siguiente: – Designación de Estrada como Boxeador Franquicia y se ordenó Estrada v. González III. – Srisaket Sor Rungvisai peleará contra Carlos Cuadras por el Campeonato Mundial de Peso Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo. – El ganador de cada combate peleará entre sí para determinar al único rey del WBC en la división de peso supermosca. Hasta el día de hoy, han habido 10 peleas que involucran a esos 4 combatientes; todos ellos considerados en la parte más alta del boxeo. El fallo del WBC, como se explicó anteriormente, ha asegurado al menos otros tres emocionantes combates; los cuales tomarán lugar en el 2021. Al hacerlo, el WBC ha creado un escenario próximo de actividad de boxeo en el más alto nivel para el disfrute de los fanáticos del boxeo en todo el mundo. Agradezco sus comentarios en [email protected]

