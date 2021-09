Tszyu podría enfrentar a Terrell Gausha en Asutralia Por Ray Wheatley – World of Boxing Parece que el peso mediano ligero # 1 de la OMB, Tim Tszyu (19-0, 15 KOs), podría no ir directamente a un enfrentamiento con el campeón mundial de la OMB, Brian Castaño. Según Ben Damon de Fox Sports, Tszyu está interesado en un combate contra el clasificado de la AMB # 6 Terrell Gausha (22-2-1, 11 KOs) en Australia. “Una pelea realmente dura para Tszyu”, dijo Damon, “pero (Gausha) es alguien en quien parece estar interesado en pelear. Se ha hablado un poco de que tal vez él también podría encontrar su camino hacia Australia “. Además de Gausha, Tszyu también tiene sus ojos puestos en el # 4 del CMB, Sebastian Fundora, y el # 2 del CMB, Sergio García. Round 12 con Mauricio Sulaimán : no se debe poner en riesgo la integridad de leyendas del boxeo Ha llegado la era del peso puente

