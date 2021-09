Ha llegado la era del peso puente El 22 de octubre, por primera vez en la historia, el título de peso puente del WBB (menos de 224 libras) estará en juego. Oscar “Kaboom” Rivas, # 1 del CMB (27-1, 19 KOs) se enfrentará a Bryant Jennings (24-4, 14 KOs) clasificado # 3 por el cinturón verde y dorado de la nueva división en el renovado Olympia Theatre en Montreal, Quebec. , Canadá. Este será el segundo enfrentamiento entre Jennings y Rivas, quien peleó un asunto extremadamente disputado en enero de 2019 en Verona, Nueva York. Rivas ganó por KOT12. Rivas-Jennings marca el regreso de la televisión estadounidense a Canadá por primera vez desde diciembre de 2018, ya que ESPN + retuvo los derechos de transmisión de la pelea en los EE. UU. La tarjeta también se transmitirá en vivo en casi 50 países. Se planean un total de seis combates de boxeo. Se confirma el regreso del peso welter Sébastien Bouchard (19-2, 8KO), que volverá al ring por segunda vez en 2021, luego de sufrir una importante lesión ante Ayaz Hussain en Quebec en 2019. Alexandre Roberge (1-1) y Francis Charbonneau (3-1, 1KO) causaron revuelo el 16 de marzo en su enfrentamiento de 6 asaltos, que fue ganado por Charbonneau por decisión dividida. Los dos jóvenes boxeadores continuarán donde lo dejaron con otra pelea de 6 asaltos. Las otras peleas se anunciarán a finales de esta semana. El evento marcará la pelea por el campeonato mundial número 49 promovida por GYM desde su fundación en 2004. Las entradas saldrán a la venta este sábado. Tszyu podría enfrentar a Terrell Gausha en Asutralia Juez Stepen Blea de Valdez-Conceicao se disculpa por 117-110

