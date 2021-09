Juez Stepen Blea de Valdez-Conceicao se disculpa por 117-110 Mi nombre es Stephen Blea y esta es una carta abierta que he decidido escribir con respecto a mi puntuación del viernes pasado por la noche en la pelea Valdez vs Conceicao en Tucson, Arizona, el 10 de septiembre 21. He estado involucrado en el boxeo como oficial de ring tanto en el campo amateur como en el profesional durante más de 30 años. He arbitrado más de 60 peleas por el título de campeonato como juez y árbitro en varios países del mundo, incluidos Japón, Tailandia, Corea, China, Rusia, México y Estados Unidos. He juzgado más de 200 peleas y arbitrado más de 500 peleas profesionales, sin controversias. He visto la pelea y la he analizado a fondo, [mi] puntuación de 117-110 no es precisa y no representa las acciones en el ring y siento que he defraudado a mi federación, la NABF, mi organización, el WBC y, lo más importante, nuestra deporte y los boxeadores dentro del ring. Me gustaría compartir públicamente mis pensamientos sobre las conclusiones específicas a las que he llegado sobre temas importantes relacionados con el juicio en el boxeo: hubo algunos rounds muy cerradas en esta pelea y cometí dos errores, 1) no anotar 10-10 en 2 rondas sentí que no había un ganador claro, 2) anoté esos para el campeón dándole el beneficio en las acciones cercanas. Influencia del ruido de la multitud: fue una multitud ruidosa a favor de Valdez, durante las primeras rondas de la pelea se llevaron a cabo algunas acciones en una esquina en la que tenía una vista limitada y no pude ver algunos golpes de Conceicao y no hubo reacción de la multitud. , al contrario de cuando aterrizó Valdez. También estaba tratando con fotógrafos y camarógrafos abarrotados debido a la ubicación del campeón Valdez en la esquina roja a mi izquierda. (Estaba entre los fotógrafos a mi izquierda y el equipo de cámara a la derecha que a veces me golpeó y bloqueó e incluso me pisó las manos mientras cruzaba la plataforma del ring hacia la esquina del campeón) Teniendo en cuenta estas distracciones, honestamente pensé que lo haría. poder hacer mi trabajo al 100%, sin excusas. Quedarme atascado en un boxeador: otorgué 3 de las primeras 4 rondas a Valdez, que es una combinación de los puntos anteriores que he descrito. He marcado la pelea en la televisión y tengo un puntaje de 115-112 o incluso 114-113 a favor de Valdez. He decidido comunicarme con mi comité de oficiales de ring de la NABF / WBC para someterme a un programa completo de capacitación y revisión y no aceptaré ninguna asignación de campeonato hasta que complete este proceso. Soy un hombre honorable con profundo amor, conocimiento y respeto por el deporte, lamento haber tenido una mala noche y haber traído controversias innecesarias a tan sensacional pelea. Stephen Blea Ha llegado la era del peso puente Amir Khan anuncia evento en los Emiratos Árabes Unidos

