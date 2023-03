Tszyu: Harrison está en problemas Por Ray Wheatley – World of Boxing Tim Tszyu (21-0, 15 KOs) clasificado de peso súper welter n.° 1 de la OMB y n.° 1 del CMB dice que Tony Harrison (29-3-1, 21 KOs) de peso súper welter n.° 4 de la OMB estará en una situación desesperada si su pelea por el título interino de la OMB continúa. pasada la cuarta ronda el domingo 12 de marzo (sábado 11 de marzo en los EE. UU.) en el Quos Bank Arena en Sydney, Australia televisado en Foxtel Main Event y Kayo Sports PPV y Showtime en los EE. UU. “Si pasan de las cuatro, estará en problemas”, dijo Tsyzu a Fox Sports. “Mi objetivo es agarrarlo por el cuello y tirarlo hacia el océano y dejarlo hundirse, ahogarlo. Comenzará desde la primera ronda y veremos cuando toma algo de aire. Querrá hacer tapping, deseará que sea UFC. “Él es alto, pero mis compañeros de entrenamiento son mucho más altos. Se ve frágil. Puedes verlo, he estado entrenando con tipos grandes, fuertes e irrompibles y parece que podría partirlo por la mitad”. Estelar Uruguayo Amilcar Vidal listo para su pelea de revelación La OMB ordena a Crawford-Rocha Like this: Like Loading...

