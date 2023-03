La OMB ordena a Crawford-Rocha El Comité de Campeonato de la OMB ordenó al campeón de peso welter Terence Crawford (39-0, 30 KOs) que inicie negociaciones con Alexis Rocha (22-1, 14 KOs) para una defensa obligatoria. Las partes tienen veinte días para llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo dentro de ese plazo, se ordenará una subasta pública. La oferta mínima aceptable es de $ 200,000, pero la oferta ganadora probablemente sea de millones. Cualquiera de las partes involucradas podrá solicitar un procedimiento de subasta en bolsa en cualquier momento durante el proceso de negociación. La división de la bolsa no será superior a 75/25 para Crawford utilizando una proporción basada en la bolsa promedio de las últimas tres peleas de cada peleador. Tszyu: Harrison está en problemas La FIB ordena Melo-Rodríguez por el título mundial gallo Like this: Like Loading...

