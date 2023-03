La FIB ordena Melo-Rodríguez por el título mundial gallo La FIB ha ordenado oficialmente a Melvin “Melo” López (29-1, 19 KOs) y Emmanuel Rodríguez (21-2, 13 KOs) a pelear por el título vacante de peso gallo de la FIB. El número 2 en el ranking Rodríguez y el número 4 en el ranking López son los contendientes mejor clasificados disponibles en el ranking mundial de peso gallo de la FIB. El ganador será el campeón mundial de peso gallo de la FIB. La FIB ordenó a ambos equipos que comiencen de inmediato las negociaciones para concluir el 28 de marzo de 2023. El gerente de López, William Ramírez (WRAM Boxing), está eufórico con la noticia. “Estoy extremadamente feliz por Melvin. Sé que él va a estar listo para esta oportunidad. Oportunidad bien merecida”, afirmó Ramírez. La OMB ordena a Crawford-Rocha Serrano lesionada y la revancha con Taylor es pospuesta Like this: Like Loading...

