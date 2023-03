Estelar Uruguayo Amilcar Vidal listo para su pelea de revelación Con la oportunidad de convertirse en el primer campeón mundial de boxeo profesional de Uruguay cada vez más cerca con cada victoria, el invicto peso mediano #9 del CMB Amilcar “Pety” Vidal (16-0, 12 KOs) está trabajando duro en el gimnasio con el entrenador Bob Santos, preparándose para su Choque de 10 asaltos contra el también invicto Elijah García (13-0, 11 KOs) el sábado desde el Toyota Arena en Ontario, California. Vidal y García se enfrentarán en la pelea de apertura de la transmisión de Showtime, coronada por un enfrentamiento de alto poder entre los ex campeones mundiales, Brandon “The Heartbreaker” Figueroa y la sensación filipina Mark “Magnifico” Magsayo por el título vacante interino de peso pluma del CMB. “Estoy demasiado cerca para perder ahora”, dijo Vidal durante un descanso. “Estoy entrenando con la voluntad del pueblo de Uruguay y de mi promotor, Sampson Lewkowicz, que también es de aquí, y tengo al mejor entrenador del mundo para superar a García y el resto del camino para convertirme en el primero de mi país. campeón mundial.” Vidal dice que contra el poderoso zurdo García buscará hacer una declaración final en su caso para una pelea de campeonato. “Después de esto, nadie me negará”, dijo Vidal. “Haré mi caso final para una oportunidad por el título destruyendo la voluntad de mi oponente y tomando su récord invicto. Es un buen peleador, pero esta es una historia que no se puede detener”. Tszyu: Harrison está en problemas Like this: Like Loading...

