Tszyu es el retador obligatorio de Castaño Por Ray Wheatley – World of Boxing El peso mediano ligero # 1 de la OMB, Tim Tszyu (19-0, 15 KOs), se ha convertido en el retador obligatorio del campeón de la OMB Brian Castano (17-0-2, 12 KOs) según el manager de Tszyu, Glen Jennings, quien hizo el anuncio en Facebook en Sábado. “Buenas noticias esta mañana”, dijo Jennings. “Después de semanas de arduo trabajo de ida y vuelta con la OMB, recibimos una confirmación por escrito de que Tim ahora tiene el mandato de pelear por el título mundial. “En primer lugar, felicidades a Tim, ha peleado y vencido a todos los que tiene enfrente y se merece esta oportunidad por el título mundial. Soy un entrenador y compañero muy orgulloso, ya que marcamos otro hito en la carrera de Tim y nuestro equipo. “Ha sido un esfuerzo increíble de todos los involucrados … juntos hemos logrado algo especial en muy poco tiempo”. Dubois: quiero pelear por un título mundial Paul derrota a Woodley por decisión dividida

