Dubois: quiero pelear por un título mundial El contendiente británico de peso pesado Daniel Dubois (17-1, 16 KOs) hizo su debut en Estados Unidos con estilo, derribando a Juiseppe Angelo Cusumano (19-4, 17 KOs) tres veces en camino a una detención en el primer asalto. Dubois conectó casi todo lo que lanzó sobre el superado Cusumano, quien fue rematado por un aluvión de golpes 2:10 en la pelea. “No te pagan por horas extras”, dijo Dubois. “Tuve una gran actuación y tuve el mejor campo de entrenamiento de todos los tiempos. Quiero luchar por un título mundial. Quiero pelear contra los mejores. Pronto llegará. Quien sea el próximo. Quiero pelear por un título mundial ”. Love: quiero a Josh Taylor y Gervonta Davis Tszyu es el retador obligatorio de Castaño

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.