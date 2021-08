Love: quiero a Josh Taylor y Gervonta Davis “Este es un sueño hecho realidad”, dijo el invicto peso welter de Cleveland Montana Love (16-0-1, 8 KOs) después de su feroz TKO7 sobre el ex campeón mundial Ivan Baranchyk (20-3, 13 KOs), “Estoy entrenando todos los días pensando y visualizando este momento. Quiero agradecer a Ivan por darme esta oportunidad y ayudarnos a dar a los fanaticos un gran espectáculo. Estuvimos trabajando en ese uppercut todo el tiempo durante el entrenamiento. El plan de juego era moverse, boxearlo y hacer que fallara. Sabíamos que eventualmente se abriría. Hemos estado trabajando duro y ahora es mi momento. Quiero a Josh Taylor y Gervonta Davis. Alinéelos y podemos hacer que suceda, lo antes posible “. En el momento del paro, Love estaba por delante 69-63, 69-63, 70-62. Parece que tanto Baranchyk como José Zepeda dejaron mucho en el ring después de su Pelea del Año 2020. Serrano: Primera la unificación y luego Katie Taylor Dubois: quiero pelear por un título mundial

