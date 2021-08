Paul derrota a Woodley por decisión dividida El invicto YouTuber Jake “The Problem Child” Paul (4-0, 3 KOs) ganó una decisión dividida en ocho asaltos sobre el ex campeón de UFC Tyron “The Chosen One” Woodley, de 39 años, el domingo por la noche en Rocket Mortgage FieldHouse en la ciudad natal de Paul, Cleveland Ohio. Paul superó a Woodley en las primeras tres rondas. Woodley hizo tambalear a Paul en la cuarta ronda. Paul hizo un poco más que Woodley en la recta final. Paul nunca lastimó a Woodley y Woodley a menudo caminaba por Paul. Las puntuaciones fueron 77-75, 78-74 Paul, 77-75 Woodley. La boxeadora de P4P Amanda “The Real Deal” Serrano (41-1-1, 30 KOs) defendió sus títulos mundiales de peso pluma del WBC y la OMB por decisión unánime unánime en diez asaltos contra la campeona de peso súper gallo del CMB Yamileth Mercado (18-3, 5 KOs). Dominación total por parte de Serrano, pero Mercado mostró verdadera dureza al aguantar los diez completos. Las puntuaciones fueron 97-93, 98-92, 99-91. El “Dynamite” de peso pesado de la AMB, Daniel Dubois (17-1, 16 KOs) prometió ser devastador en su debut en Estados Unidos y lo fue. Dubois derribó a Juiseppe Angelo Cusumano (19-4, 17 KOs) tres veces en un KO en el primer asalto. Eran las 2:10. Tras la “Pelea del año” de 2020, el ex campeón mundial superligero de la FIB Ivan “The Beast” Baranchyk (20-3, 13 KOs) fue detenido en siete asaltos por el invicto Montana Love (16-0-1, 8 KOs) en una pelea de peso welter. La velocidad y el movimiento de la mano de Love a menudo neutralizaban los ataques de Baranchyk. Baranchyk sacudió a Love en la tercera ronda. Love derribó a Baranchyk al final de la séptima ronda y la esquina de Baranchyk detuvo la pelea después de la ronda. El prospecto de peso semipesado Tommy “TNT” Fury (7-0, 4 KOs), medio hermano del campeón de peso pesado del CMB Tyson Fury, ganó fácilmente una decisión unánime en cuatro asaltos sobre el peleador de MMA de tamaño pequeño Anthony Taylor. Puntuaciones 40-36 3x. Se ha mencionado a Fury como un posible oponente para Jake Paul. Basado en esta actuación, no se ve bien. En una pelea fuera de la televisión entre pesos súper welter invictos, Charles “Bad News” Conwell (16-0, 12 KOs) anotó un nocaut técnico en el tercer asalto sobre Juan Carlos Rubio (18-1, 9 KOs). Conwell derribó a Rubio en la segunda ronda y lo terminó en la tercera ronda. El tiempo era 2:49. Tszyu es el retador obligatorio de Castaño Boxeadora Mexicana en estado crítico tras KOT en Montreal

