Boxeadora Mexicana en estado crítico tras KOT en Montreal Por. Gabriel F. Cordero La joven boxeadora mexicana Jeanette Zacarías Zapata esta en estado crítico en cuidados intensivos en un hospital en Montreal, Canadá tras perder el sábado por nocaut técnico ante la boxeadora local Marie Pier Houle. En el cuarto round Zacarias recibió mucho castigo en la esquina y el réferi detuvo la pelea. Segundos después, la originaria de Aguascalientes comenzó a convulsionarse en el ring y se desvaneció mientras era atendida por su esquina. Incapaz de recuperarse después de que sonó la campana, Jeanette sufrió un ataque. Su entrenador, los paramédicos en el lugar y un médico asignado al evento de boxeo se apresuraron a ayudarla. La mexicana con un récord de 2-4 viajo a Canadá con dos derrotas seguidas en un lapso de casi 3 años tras haber debutado en enero de 2018. Su ultima pelea fue el pasado mes de mayo en Reynosa y antes había combatido cuatro veces en 2018. Era su primera pelea fuera de México y ambas tienen pocos combates lo que no parecía un riesgo ya que la canadiense tenia 4 peleas en dos años desde su debut en el 2019. No había ningún título en disputa ni estaba sancionada por ningún organismo mundial, solamente por la Comisión local de Montreal. Ocho peleas tuvieron lugar el 28 de agosto en el Torneo Internacional de Boxeo en el Estadio IGA en Zari Park. Resultados desde Buenos Aires

