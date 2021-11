Tszyu: Canelo es vencible Por Ray Wheatley – World of Boxing El peso mediano ligero # 1 de la OMB, Tim Tszyu, predice que el campeón súper mediano del CMB, AMB y la OMB, Canelo Álvarez, derrotará al campeón súper mediano de la FIB Caleb Plant el sábado en Las Vegas, pero cree que el futuro miembro del Salón de la Fama es vencible. “Canelo hace muchas cosas muy bien, pero no existe un boxeador perfecto. Es vencible y me encantaría tener la oportunidad de pelear contra alguien como él ”, dijo Tszyu a Fox Sports. “Creo que Golovkin demostró en su primera pelea que hay una manera de vencerlo. Le haría a Canelo exactamente lo que le hace a otras personas: pelear con él, encontrar los tiros para lastimarlo. Todo el mundo puede resultar herido. “Creo que Plant está tratando de prepararse para la pelea. Podría verse bien durante un par de asaltos, boxear bien, pero creo que Canelo lo alcanzará “. Canelo: Esta pelea más personal que la de GGG Reynoso: Canelo ganará por nocaut

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.