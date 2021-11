Reynoso: Canelo ganará por nocaut Por Hesiquio Balderas. El entrenador Eddy Reynoso confía en que su boxeador estrella Saúl “Canelo” Álvarez ganará su pelea este sábado contra Caleb Plant y Eddy también confía en que terminará por nocaut. “Nuestra estrategia es presionar a Plant desde la primera campana en adelante, para ganar round por round y buscar el KO”, dijo Reynoso. “Estoy seguro de que podemos conseguir el nocaut. Vamos a ir al cuerpo de Plant y luego ir a la cabeza y conseguir esa victoria. “Todas las payasadas de Plant en la conferencia de prensa hicieron hervir la sangre de Saul y ayudan a vender la pelea, pero Saul tiene la experiencia y mantendrá la calma dentro del ring y seguirá el plan de juego. Al mismo tiempo, la mala sangre entre ellos creará una gran pelea y ambos chocarán e intercambiarán golpes en cierto punto de la pelea “. Tszyu: Canelo es vencible Conferencia de prensa final de Canelo-Plant

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.