Conferencia de prensa final de Canelo-Plant No hubo enfrentamiento esta vez entre el campeón mundial de peso súper mediano del WBC / AMB / OMB Canelo Álvarez y el invicto campeón mundial de peso súper mediano de la FIB Caleb “Sweethands” Plant en la conferencia de prensa final el miércoles antes de que se enfrenten en PPV este sábado desde el MGM Grand Garden Arena. en Las Vegas. “Esta pelea va a ser historia. Vas a ser testigo de algo que vas a recordar durante mucho tiempo ”- Canelo “Tengo que hacer el trabajo por todos los medios necesarios … No puedo esperar a que suene la campana el sábado”, – Plant CANELO ÁLVAREZ

“Quiero agradecer a todos por su apoyo y por hacer posible esta pelea. Hemos recorrido un largo camino en nuestra carrera para que esto suceda. Ahora estamos a solo unos días de hacer historia. “Es tan diferente cuando estás en el ring, así que realmente no saco nada de nuestro altercado en la primera conferencia de prensa. “Me he enfrentado a muchos buenos luchadores con habilidades similares a las de Caleb. Es un estilo que he visto antes y sé qué hacer con él. Eso solo me da confianza en mi experiencia de cara a esta pelea. “Siempre entreno al 100% mi mejor esfuerzo y por el estilo de mi oponente. Me gusta la idea de que Caleb llega creyendo que ganará esta pelea. Lo hará más emocionante para los fanáticos. “El objetivo es ser un gran jugador de todos los tiempos. Estoy muy orgulloso del viaje que he realizado para lograrlo. No voy a detenerme hasta que haya hecho todo lo posible para alcanzar ese objetivo. “Solo una cosa pasa por mi mente, y es ganar. Todo lo demás está fuera de mi control. Solo me importa lo que sucederá dentro del ring el sábado por la noche. “El hecho de que pueda hacer historia este fin de semana junto con el piloto de Fórmula Uno Sergio ‘Checo’ Pérez, es muy motivador para mí. Mi objetivo es hacer de este un fin de semana increíble para México. “Mis emociones están bajo control. Estoy emocionado por la pelea, por supuesto. Estoy emocionado de convertirme en campeón indiscutible y de hacer historia. Eso es lo que yo quiero. Pero puedo mantener la calma, porque esto es lo que hago. “Solo cinco boxeadores masculinos en la historia del box han logrado convertirse en campeones indiscutibles. Quiero ser el sexto. Eso es lo único que tengo en mente. “Vas a querer sintonizarte con esta pelea. Esta pelea va a ser historia. Serás testigo de algo que recordarás durante mucho tiempo “. CALEB PLANT

“No queda mucho tiempo ni mucho que decir. Antes de esta pelea, Canelo dijo que los mexicanos no se joden. Es bueno saberlo, porque de donde yo soy, tampoco nos jodemos. “Asegúrate de sintonizar el sábado por la noche. Verás al primer campeón indiscutible de peso súper mediano en este deporte. Esto es historia y lo estás mirando. Su nombre es Caleb Plant. “No era mi intención meterme en la piel de Canelo en la primera conferencia de prensa. Creo que los medios lo aprovechan más que nosotros. Ambos hemos estado en peores riñas que esa. Cuando suena la campana, es completamente diferente. “Soy alguien a quien le gusta concentrarse en lo que está frente a mí. Hasta hace poco, Canelo no estaba en mi división de peso, así que no pensé mucho en pelear con él. Una vez que llegó a la división, supe que sería una gran mega pelea y aquí estamos. “Tengo que hacer el trabajo por todos los medios necesarios. Eso es lo que mi equipo y yo hemos hecho hasta ahora para llegar a este punto. Ya sea en el boxeo o en la vida, he llegado aquí por todos los medios necesarios. Tuve oportunidades de retirarme, y no las he tenido. No puedo esperar a que suene la campana el sábado. “La forma en que veo que esta pelea va a terminar es, Jimmy Lennon Jr. diciendo ‘el nuevo indiscutible y aún invicto’. Canelo ha tenido múltiples peleas cercanas, pero creo que las personas adecuadas están en el lugar para tomar la decisión correcta el sábado por la noche. Todo en lo que puedo concentrarme es en el plan de juego y en el trabajo que hay que hacer. “La gente va a decir lo que va a decir. Pero tengo la última palabra y no puedo esperar para probar todo en el ring. No puedo concentrarme en lo que otras personas dicen de mí. Si escuchara a los que dudan, ni siquiera estaría aquí. “He sido el desvalido antes. Es un lugar en el que me gusta estar. Me gusta que la gente se apoye en mi contra. Me da una motivación adicional, pero cuando luchas por un estatus indiscutible, no necesitas mucha más motivación que esa. “Asegúrate de sintonizar. Esta no es solo la pelea más grande del año, pero estás sintonizando para presenciar la historia cuando me coronen como el campeón indiscutible de peso súper mediano “. EDDY REYNOSO, entrenador y manager de Canelo

“Este ha sido un gran campo de entrenamiento. Hemos tenido una gran carrera hasta ahora, y esto es una guinda a todo lo que hemos hecho hasta ahora. “Hemos luchado contra tantos tipos diferentes de campeones. No queda mucho que decir sobre la carrera de Canelo. El sábado, todos serán testigos del primer campeón mundial indiscutible mexicano. “Respetamos y admiramos la ética de trabajo de Caleb Plant. Pero al final, somos mejores y lo vamos a demostrar el sábado por la noche. El objetivo es estar en la cima. “No me concentro en el oponente. Me concentro en lo que mi luchador podrá hacer. Tuvimos un campamento increíble y estaremos listos para rodar el sábado por la noche “. JUSTIN GAMBER, Co-entrenador de Plant

“Quiero agradecer a todos los miembros de nuestro equipo que están con nosotros día tras día. Contamos con el mejor equipo del boxeo. Cada miembro es excelente en lo que hace. “Decir que tuvimos el mejor campo de entrenamiento de todos los tiempos es un cliché, pero estoy a punto de volver a decirlo. Cada campamento que hemos tenido ha sido genial por diferentes razones. Este campo de entrenamiento tuvo desafíos, pero ha sido el mejor que ha tenido este equipo. “Solo debes saber que no se ha dejado piedra sin remover. Se ha hecho todo el trabajo. Hemos hecho todo lo posible para prepararnos para esta pelea. Nunca verás una mejor versión de Caleb que la que verás el sábado. “Todavía tenemos 12 rondas de boxeo para poner. Al final de esas 12 rondas, no tengo ninguna duda de quién levantará la mano. Será Caleb Plant, el primer campeón indiscutible de peso súper mediano en la historia del boxeo. “Cada vez que te enfrentas a la mejor libra por libra en el boxeo, sabes que tendrás mucho trabajo por delante. Hemos tenido mucho trabajo antes y lo hemos superado. Realmente hemos preparado toda nuestra carrera para esta pelea “. Reynoso: Canelo ganará por nocaut Buatsi-Vlasov agregado a Parker-Chisora ​​II el 18 de diciembre

