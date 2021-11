Canelo: Esta pelea más personal que la de GGG Por Hesiquio Balderas Canelo Álvarez (56-1-2, 38 KOs) busca hacer historia en la categoría de las 168 libras al recolectar todos los cinturones y convertirse en el primer campeón indiscutido de México. “Ha sido un largo camino, 16 años como luchador profesional”, dijo Canelo a los medios inmediatamente después de la conferencia de prensa final. “Ha sido un camino duro, muy duro, pero estamos en este lugar por disciplina, trabajo duro, determinación. Si fuera fácil, cualquiera lo habría hecho. Pero estamos aquí cerca de hacer historia al recolectar todos los cinturones en 168 libras. “Esta pelea es personal, incluso más que la segunda pelea de Golovkin, por todo lo que sucedió en la conferencia de prensa en Los Ángeles. Así que castigaré a Caleb Plant aún más, estoy ansioso por lastimar a mi oponente en el ring y lo haré. “Esta es la pelea más grande de mi carrera hasta ahora por la historia y lo que significa ser el primer peleador mexicano y latinoamericano en ser campeón indiscutible del mundo, todos los cinturones son importantes pero este es para todas las canicas. “ Lista la cartelera PPV de Crawford-Porter el 20 de noviembre en Las Vegas Tszyu: Canelo es vencible

