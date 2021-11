Lista la cartelera PPV de Crawford-Porter el 20 de noviembre en Las Vegas La cartelera televisada del PPV del choque de peso welter del 20 de noviembre en Las Vegas entre el invicto campeón mundial de la OMB Terence “Bud” Crawford y el ex dos veces campeón de peso welter “Showtime” Shawn Porter está lista. La co-estelar es una eliminatoria por el título mundial de peso mediano de la FIB a 12 asaltos entre el medallista de plata olímpico de 2012 Esquiva “La Pantera” Falcao (28-0, 20 KOs) y el invicto Patrice Volny (16-0, 10 KOs). La transmisión de PPV también incluye una pelea de 10 asaltos de peso mediano entre la estrella en ascenso Janibek “Qazaq Style” Alimkhanuly (10-0, 6 KOs) y el ex campeón mundial Hassan N’Dam (38-5, 21 KOs) a ocho asaltos. También un duelo de peso ligero entre los prospectos invictos Raymond “Danger” Muratalla (12-0, 10 KOs) y Steven “The Hitman” Ortiz (12-0, 3 KOs). Antes de la transmisión de PPV, el ex campeón mundial de peso pluma junior Isaac “Royal Storm” Dogboe se enfrentará al dos veces retador al título Christopher “Pitufo” Díaz en una pelea de 10 asaltos en peso pluma en vivo por ESPN2 y ESPN +. Próximamente se anunciarán peleas adicionales en la cartelera. Canelo: Esta pelea más personal que la de GGG

