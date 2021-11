Joselito Velázquez listo para brillar en la noche de Canelo-Plant Por Hesiquio Balderas El invicto peso mosca Joselito Velázquez (13-0-1, 9 KOs) es un prospecto mexicano que recientemente fue incluido en la lista de luchadores de élite del entrenador Eddy Reynoso y Reynoso busca convertir a Velázquez en uno de sus muchos campeones mundiales. La asociación que forjaron el entrenador del año 2019 Reynoso y el dos veces gerente del año Frank “Derecho” Espinoza incluye al campeón mundial de 130 libras Oscar Valdez y ahora Joselito, y tanto Eddy como Frank tienen grandes planes para el futuro. Velázquez representó a México en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, Brasil. Y ahora busca asegurar su decimocuarta victoria en la plataforma más grande en la que ha estado. “Me siento muy feliz y emocionado de tener la oportunidad de ser parte de este mega evento, pelear en la cartelera de Canelo es un sueño hecho realidad. Es lo mejor que me ha pasado en mi carrera boxística hasta ahora ”, dijo Joselito. “Como peleador, no puedes dejar pasar oportunidades como esta, así que tengo la gran responsabilidad de brillar el sábado por la noche y entrenamos muy duro para esta pelea contra Gilberto Mendoza y buscamos tener un gran resultado. “Mi asociación con Eddy Reynoso ha sido genial, siempre admiré su técnica, su estilo, su enfoque defensivo de las peleas con habilidades de contragolpe, así que creo que somos una gran asociación y todo eso se lo debo a mi manager Frank Espinoza. Él es quien me llevó a Eddy y me cuida y estoy muy feliz con Frank como mi manager y Eddy como mi entrenador, somos un equipo y el sábado es mi noche para brillar ”. Beristain: Canelo es uno de los mejores de la historia de México Lista la cartelera PPV de Crawford-Porter el 20 de noviembre en Las Vegas

