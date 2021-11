Beristain: Canelo es uno de los mejores de la historia de México Por Hesiquio Balderas El entrenador del Salón de la Fama, Nacho Beristain, habla sobre el lugar de Canelo en la historia del boxeo mexicano. “Es difícil etiquetar a cualquier peleador de México”, dijo Beristain. “Mucha gente me ha preguntado si Canelo superó a Chávez como el mejor en la historia de México. Esa es una pregunta difícil de responder porque la historia de México es rica en boxeo. Hay demasiados grandes campeones de México y ponerle un número a Canelo es difícil. “Los mejores boxeadores de México son como una columna vertebral de vertebrados y Canelo es parte de esa columna. Es un gran luchador, sin duda alguna. Debería estar allí con los mejores. Ahora, si es un ídolo o no, esa es una pregunta diferente. Eso se relaciona más con cuánto amor ha recibido del pueblo mexicano. Puedes tener una gran e ilustre carrera y no ser un ídolo. Realmente no puedo decirlo, pero Canelo es un gran peleador seguro “. Kambosos: estoy viviendo en la cabeza de López Joselito Velázquez listo para brillar en la noche de Canelo-Plant

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.