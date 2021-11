Kambosos: estoy viviendo en la cabeza de López Por Ray Wheatley – World of Boxing El peso ligero # 1 de la FIB George “Ferocious” Kambosos (19-0, 10 KOs) desafiará al campeón de 135 libras de la FIB, WBA, WBO Teofimo López (16-0, 12 KOs) en Madison Square Garden, Nueva York el 27 de noviembre y es confiado en que levantará la mano en señal de victoria. “Estoy viviendo en su cabeza sin pagar renta y por eso está haciendo tantas estupideces”, dijo Kambosos a la AAP el viernes. “Está fumando, bebiendo y comiendo basura. Va a todos estos eventos como si fuera una groupie siguiendo a su banda favorita. Ese no es el comportamiento de un campeón. Dice que su cuerpo es un templo, pero es un fraude y estoy dispuesto a desenmascararlo “. Fallece Osvaldo Bisbal presidente del Boxeo Argentino Beristain: Canelo es uno de los mejores de la historia de México

