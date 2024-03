Tszyu ante Fundora por título WBC y OMB La invicta estrella en ascenso Tim Tszyu ahora se enfrentará a Sebastian “The Towering Inferno” Fundora por el título de la OMB de Tszyu (pendiente de aprobación) y el título mundial vacante de las 154 libras del WBC, encabezando un evento Pay-Per-View de PBC disponible en Prime Video el sábado 30 de marzo desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. Originalmente, Tszyu estaba programado para enfrentar al dos veces campeón mundial Keith Thurman, quien se vio obligado a retirarse después de sufrir una lesión en el bíceps durante el entrenamiento. Fundora ya se había estado preparando para competir en el primer partido de PPV antes de pasar al evento principal. El PPV también presenta al campeón mundial súper ligero de la AMB, Rolando “Rolly” Romero, enfrentándose a la estrella mexicana Isaac “Pitbull” Cruz en el evento co-estelar, además del campeón mundial de peso mediano de la AMB, Erislandy “The American Dream” Lara, se enfrenta al australiano Michael Zerafa. en una atracción de 12 rondas. El primer partido de PPV ahora verá al campeón mundial de peso mosca del CMB, Julio César Martínez, defendiendo su título mundial contra el contendiente invicto Angelino Cordova. Martínez vs. Córdova originalmente estaba programado para aparecer en la acción preliminar. Antes del PPV habrá una programación de dos peleas de PBC en Prime Video a partir de las 6 p.m. ET/3 p.m. PT, encabezada por el peso mediano en ascenso Elijah García enfrentándose al contendiente Kyrone “Shut It Down” Davis en una atracción de 10 asaltos. . El inicio de la transmisión serán los contendientes de las 154 libras Serhii Bohachuk y Brian Mendoza luchando por el título interino de peso súper welter del CMB. Originalmente se había programado que Bohachuk se enfrentara a Fundora antes de los cambios en la alineación. Los dos enfrentamientos estarán disponibles mediante acceso gratuito para todos los fanáticos, independientemente de la membresía Prime o la compra de la tarjeta PPV. Mauricio Sulaiman orador principal en Pacquiao Elorde Awards en Manila Like this: Like Loading...

