DAZN transmitirá Charr-Pulev desde Bulgaria Epic Sports & Entertainment anunció hoy que la pelea por el título de peso pesado de la AMB entre el campeón de peso pesado de la AMB Mahmoud Charr (34-4, 20 KOs) y el ex retador al título mundial Kubrat Pulev (30-3, 14 KOs) está programada para el 30 de marzo en la Arena Sofía en Sofía, Bulgaria, será transmitida en vivo por DAZN. John Wirt, presidente de Epic Sports, dijo: “Estamos encantados de hacer negocios con DAZN y de que los fanáticos del boxeo de todo el mundo tengan la oportunidad de presenciar en vivo el primer campeonato mundial de peso pesado que se celebra en Bulgaria. Anunciaremos la cartelera completa en breve, pero podemos confirmar que la pelea coestelar será entre el hermano de Kubrat, el ex medallista de bronce olímpico Trevel Pulev (18-1, 14 KOs) contra Rolly Lambert Fogoum (16-2, 12 KOs). “ Confirmado Navarrete-Berinchyk el 18 de mayo en San Diego Tszyu ante Fundora por título WBC y OMB Like this: Like Loading...

