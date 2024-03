Confirmado Navarrete-Berinchyk el 18 de mayo en San Diego Emanuel “El Vaquero” Navarrete (38-1-1, 31 KOs) se enfrentará a Denys Berinchyk (18-0, 9 KOs) por el título vacante de peso ligero de la OMB el sábado 18 de mayo en Pechanga Arena San Diego. Navarrete intentará unirse a los destacados nacidos en México Erik Morales, Jorge Arce, Juan Manuel Márquez, Leo Santa Cruz y Canelo Álvarez para convertirse en campeón mundial de cuatro pesos. Emanuel Navarrete: “Capturar un título mundial es un desafío único, pero la posibilidad de hacerlo en cuatro categorías de peso es una meta que me llena de motivación y agradecimiento. Será un honor unirme a ese selecto grupo de guerreros mexicanos que han dejado su huella en la historia del boxeo. Y poder hacerlo frente a la afición de San Diego y de Tijuana será una experiencia inolvidable. Sentir su apoyo y energía en el ring me impulsará a dar lo mejor de mí y asegurar esta victoria para México”. * * * En la pelea co-estelar de peso welter, el héroe local Giovani Santillán, el contendiente número uno de la OMB, regresa frente a los fanáticos locales contra un oponente por nombrar. Giovani Santillán: “Después de mi última victoria, estoy emocionado de seguir adelante. Les mostré a todos lo que podía hacer y obtuve el puesto número 1 de la OMB. Tengo muchas ganas de continuar con ese tipo de actuaciones y demostrar por qué merezco una oportunidad por el título. Quiero ganar más fanáticos en San Diego, hacer crecer la base de fanáticos en mi ciudad natal y allanar el camino para otros peleadores de mi ciudad. Hace mucho tiempo que no hay un campeón nacido en San Diego y quiero ser el próximo”. Zepeda: Quiero mi cuarta oportunidad de un título mundial DAZN transmitirá Charr-Pulev desde Bulgaria Like this: Like Loading...

Top Boxing News

