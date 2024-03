Zepeda: Quiero mi cuarta oportunidad de un título mundial José Zepeda espera que una gran victoria sobre el superligero número 13 del CMB, Dalton Smith, lo impulse hacia una cuarta oportunidad de alcanzar los honores mundiales. El tres veces retador al título mundial busca infligir una primera derrota profesional a Smith de Sheffield en un evento principal intrigante en el Utilita Arena este sábado en DAZN. “Esta va a ser una pelea increíble”, dijo Zepeda. “Una cosa sabemos; Tenemos que ganar en grande. Tengo que ganar esta pelea. Sigo aquí porque quiero nuevas oportunidades. Quiero mi cuarta oportunidad (de un título mundial). Ya tengo 34 años; Por eso estoy tomando peleas duras. Quiero peleas duras y estoy planeando mi camino de regreso con esta pelea. “Vi su historial; Sé que tiene marca de 15-0. Sé que es una gran estrella en el Reino Unido. Creo que es una buena oportunidad para volver a la cima. Sé que es bueno y parece una estrella en el Reino Unido. Está enérgico dentro de ese ring. Le gusta moverse y es algo rápido. Sé que le gusta adelantarse y eso hará que sea una gran pelea. Creo que va a ser una gran pelea. “Nos va a encantar el estilo. Los ganadores aquí en esta pelea serán los fanáticos. Va a tener una dura pelea por delante. Esta es la primera vez que sube de nivel; entonces descubrirá que no es fácil. No es fácil entrar allí. “A los fanáticos del Reino Unido les encanta el boxeo, y sé que les encantará la pelea. Va a haber una guerra allí porque sé que Dalton la traerá. Estoy feliz de ir allí y planeo ganar nuevos fanáticos. Al final del día será mejor que animen mucho a su chico porque lo va a necesitar”. La última vez, en septiembre, Zepeda estuvo en el lado equivocado de una clase magistral de boxeo de una de las estrellas emergentes más brillantes de Estados Unidos, Richardson Hitchins. Sin inmutarse por una pérdida de puntos, el zurdo aprovechó la oportunidad de subir al ring con otro de los talentos del peso superligero en rápido crecimiento en el mundo. “Fue una derrota dura contra Hitchins porque quería volver a estar entre los diez primeros”, dijo Zepeda. “Él es un luchador talentoso. Creo que va a ser un campeón. Podría haber aceptado una pelea fácil, pero eso no me llevará a ninguna parte. Quiero una pelea dura para poder volver inmediatamente a estar entre los diez mejores contendientes en la división de 140 libras. “Richardson Hitchins fue más como un movimiento. No le gusta que le peguen. Sé que a Dalton le gusta presentarse así que creo que será una gran pelea. Si gano esta pelea, se abrirán mis oportunidades con Matchroom y eso es lo que quiero. Quiero grandes oportunidades. La experiencia es lo que me tiene aquí en este momento. Tres veces he peleado por un Título Mundial; Quiero mi cuarta oportunidad. “Si no gano esta pelea lo más probable es que me retire. Entonces, estoy entrenando lo mejor que puedo para asegurarme de no retirarme. Si no gano esta pelea, entonces eso significa que no habrá grandes peleas para mí después. Estoy planeando sólo estar en peleas grandes; Entonces tengo que ganar esta pelea”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Jueces de boxeo y algunos puntos para analizar Confirmado Navarrete-Berinchyk el 18 de mayo en San Diego Like this: Like Loading...

