Round 12 con Mauricio Sulaimán: Jueces de boxeo y algunos puntos para analizar Por Mauricio Sulaimán / Presidente del WBC / Hijo de José Sulaimán El boxeo es uno de los pocos deportes que define al ganador a través de la apreciación subjetiva de los oficiales de ring, llamados jueces. En nuestro deporte hay tres jueces que puntúan las acciones, y esto se hace ronda tras ronda. En esencia, cada ronda es una pelea completamente diferente de la anterior. A diferencia de los clavados o la gimnasia, los boxeadores no tienen idea de la puntuación de los jueces. Los clavadistas y gimnastas ven su puntuación inmediatamente después de su participación y, por lo tanto, pueden elaborar estrategias para su próximo movimiento competitivo. Tienen la capacidad de decidir asumir un riesgo mayor, lo que en virtud puede generar más puntos, una puntuación más alta. El juez de boxeo tiene un trabajo nada envidiable, pues rara vez es reconocido hasta que hay una decisión polémica, y entonces puede ser señalado como corrupto, ciego, incompetente y hasta criminal, cuando se piensa que tuvo un desempeño inadecuado. La diferencia entre la puntuación de un juez y la de todos los demás tiene una cantidad significativa de variables que al final pueden marcar la diferencia de opiniones, analicemos esto: El juez está sentado en una posición única, no hay nada entre ellos y las acciones en el ring, aunque en realidad no es necesariamente el mejor lugar, ya que está posicionado debajo de la acción, con los fotógrafos, en ocasiones, encima de él. y mucha gente dando vueltas gritando, y muchos ángulos son bloqueados por el referi o por los propios boxeadores. El juez no es un novato o borracho, mientras muchos fanáticos en casa o en la arena disfrutan de una cerveza o dos y un buen rato, saboreando una velada inolvidable, sin preocupaciones en el mundo. El juez está completamente concentrado en las acciones en el ring durante los tres minutos completos de cada ronda, créanme, casi nadie más está completamente concentrado debido a muchas distracciones potenciales en la arena o en casa. El juez no tiene favoritos, pero la gran mayoría de quienes miran el boxeo se identifican de manera partidista, con alguno de los boxeadores. El juez no apuesta, algunos o muchos de los que miran la pelea sí tienen especial interés en el resultado. Un problema que veo es que el boxeo se puntúa asalto a asalto; Hay algunos que se ganan con una mínima diferencia, rounds con poca acción con apenas unos pocos golpes dados, frente a otros en los que una gran diferencia a favor del ganador se produce por un fuerte dominio de las acciones ganando con claridad. Al final, ambos rounds se puntúan 10-9. Puede haber peleas en las que uno gana los rounds ampliamente, y el otro por un margen mínimo, pero al final todos dan por ganador al que ganó los rounds que fueron espectaculares. En golf, un drive puede ser de 250 yardas y el putt puede ser de sólo 10 centímetros, ambos valen un solo golpe. Hay muchas cosas que el aficionado común y corriente desconoce sobre los criterios oficiales para puntuar acciones en el boxeo. Los jueces están capacitados y certificados para lograr uniformidad en lo que deben ver, percibir, procesar y calificar. Lo más importante para los boxeadores es conectar los golpes, calidad más que cantidad, su efectividad y su efecto de impacto. También se tiene en cuenta el estilo que domina la ronda, quién logra imponer su estilo al adversario y como último criterio, es la agresividad pura. Los golpes fallidos, los golpes dados en guantes o en zonas ilegales no cuentan… La agresividad efectiva es lo que cuenta, independientemente de si estás avanzando, dando pasos laterales o incluso retrocediendo, pero conectar, eso es lo que hay que considerar. Los derribos son muy importantes y necesariamente deben representar un punto adicional para el peleador que los ha infligido. En otras palabras, un asalto en el que hay una caída debe puntuarse 10-8, a menos que el peleador derribado haya dominado extraordinariamente durante todo el asalto. Una caída es como un gol, un jonrón o un touchdown. SABÍAS…? El WBC tiene algunas iniciativas que no son aceptadas en Estados Unidos e Inglaterra, lamentablemente la mayoría de las grandes peleas se llevan a cabo en estos dos países, donde no aceptan: La puntuación abierta de las puntuaciones oficiales de los jueces después de la cuarta y octava ronda es aceptada por el resto del mundo, porque permite a las esquinas ajustar la estrategia al saber qué están puntuando los jueces. Uso de auriculares con cancelación de ruido, permitiendo la máxima concentración y eliminando distracciones e influencias externas. Lineamientos básicos para jueces del WBC: 10-10: Ronda igualada, No hay un claro ganador al sonar la campana. 10-9: Ventaja clara y definitiva. 10-9: Ambos boxeadores van a la lona, pero uno de ellos claramente gana el round. 10-8: Una caída. 10-8: Dominio total de uno de los peleadores durante todo el round, incluso cuando no hay derribo. 10-7: Dos derribos, 10-7: Derribo y dominación total. 10-6: Tres derribos El WBC, a través del liderazgo de la NABF y el comité de oficiales de ring liderado por Duane Ford, ha instituido un sistema que requiere que los jueces califiquen los asaltos tanto numéricamente (cuantitativos) como cualitativos. El juez debe puntuar la puntuación habitual con números y luego marcar una casilla para indicar el lado cualitativo. C = Cerrado M = Moderado D = Decisivo ED = Extremadamente Decisivo (en este caso, la puntuación debe ser 10-8) Esto ha llevado a los jueces a mayores niveles de concentración, mayor uniformidad entre sus pares y mayor tasa de éxito. El Consejo Mundial de Boxeo fue responsable en coordinación con las principales autoridades del boxeo en cambiar todo lo relacionado a los jueces y réferis. Mi papá nos contaba con gran satisfacción: "Antes el réferi era el único responsable para elegir al ganador, cuando no había nocaut; simplemente levantaba la mano a quien él consideraba que había sido merecedor de la victoria". Después se introdujeron tres oficiales para puntear, dos jueces más el referí, quien calificaba las acciones en su tarjeta. Finalmente se eliminó al réferi como juez para que éste dedique el 100 por ciento de su atención en la protección del peleador.

