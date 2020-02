Trout vence por KO a Montoya en Nuevo México Por David Finger en el ringside En el evento principal en el Inn at the Mountain Gods en Mescalero, Nuevo México, el ex campeón mundial Austin Trout vencio al Mexicano Rosbel Montoya. Trout boxeó inteligentemente desde el primer round pero comenzó a lanzar golpes en la segunda mitad de la ronda. Trout envio a la lona a Montoya en el mismo primer round y luego lo envió nuevamente con un derecha al cuerpo en el segundo round. La pelea se detuvo a los 1:09 del segundo round. Con la victoria, Trout mejora 32-5-1, 18 KOs mientras que Montoya cae a 17-10-1, 13 KOs. Taduran retiene el título de la FIB con empate vs Valladares en Mexico James Kirkland encabeza el 14 de marzo en FS1 en Maryland

