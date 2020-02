James Kirkland encabeza el 14 de marzo en FS1 en Maryland James “The Mandingo Warrior” Kirkland (34-2, 30 KOs) retornara al ring ante Marcos Hernández (14-3-1, 3 KOs) el 14 de marzo en el MGM National Harbor en Oxon Hill, Maryland. FS1 televisará. Kirkland, de 35 años, tiene marca de 2-0 con 2 nocauts desde que reanudó su carrera después de un retiro de cuatro años. El evento también presenta al invicto peso welter olímpico 2016 Eimantas Stanionis (10-0, 7 KOs) que se enfrenta a Justin DeLoach (18-4, 9 KOs) en el evento co-principal de la noche a 10 rounds. Trout vence por KO a Montoya en Nuevo México El Tribunal de Tokio ordena a JBC que compense a Kamedas

