El Tribunal de Tokio ordena a JBC que compense a Kamedas Por Joe Koizumi

Foto por Boxing Beat El Tribunal de Distrito de Tokio ordenó el viernes a la Comisión de Boxeo de Japón (JBC) que compense el daño financiero de la familia Kameda con la negativa del JBC de otorgar licencias al propietario y gerente del Gimnasio Kameda en 2014 que causó que los tres hermanos no pudieran luchar bajo las Promociones de Kameda en Japón para producir sus ingresos entonces esperados. La orden judicial asciende a 45,500,000 yenes Japoneses (unos $ 414,000 USD) en total a pesar del reclamo de la familia Kameda de 6 millones de dólares. La compensación consiste en lo siguiente: Koki Kameda 12,000,000 Yen, Daiki 7,500,000 Yen, Tomoki 11,000,000 Yen y Kameda Promotions 15,000,000 Yen. Esa es una terrible noticia para la fraternidad Japonesa de boxeo. Lista la Carrera de Campeones del WBC este 2 de febrero en CDMX

