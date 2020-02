Taduran retiene el título de la FIB con empate vs Valladares en Mexico El campeón mundial de peso mínimo de la FIB Pedro Taduran (14-2-1, 11 KOs) de Filipinas retuvo su título con un empate técnico de cuatro rounds contra Daniel Valladares (22-1-1, 13 KOs) de México. La pelea tuvo lugar en la Exposición Jardín Cerveza, Guadalupe, Nuevo León, México. Fue un comienzo difícil para Valladares, quien fue cortado profundamente sobre su ojo derecho después de un choque accidental de cabeza en el primer round. Fueron fuegos artificiales de la campana de apertura cuando intercambiaron cuero pesado con cada uno de los cuales recibió su parte justa de golpes. Al final del cuarto round, el médico del ring le informó al árbitro que Valladares no podía continuar debido a la gravedad del corte. Las tarjetas de los oficiales decían 39-37 Valladares e incluso 38-38 dos veces. Trout vence por KO a Montoya en Nuevo México

