Futuro WBA Champions Camp en pleno apogeo

Las primeras sesiones de entrenamiento del Campamento "Futuros Campeones de la AMB" comenzaron el sábado en Medellín, Colombia. Las instalaciones del gimnasio MMA Colombia se utilizaron para el trabajo técnico / táctico de Argentina, Venezuela, Panamá y Colombia, cuyos grupos completaron turnos de dos horas. Los mejores atletas que se preparan para sus clasificatorios de Tokio 2020 comenzaron sus intercambios con varios trabajos de bolsa, ejercicios de sombra, entre otros entrenamientos. Colombia y Venezuela son las delegaciones más numerosas, ya que llegaron al evento con sus equipos regulares y suplentes en busca de definir quién asistirá a las eliminatorias. Los atletas informaron que estaban motivados para trabajar juntos con equipos de alto nivel y poder tener las herramientas necesarias para dar un buen desempeño en sus torneos.

