Trout vence a Cardos por decisión mayoritaria en Alemania El ex campeón de peso súper welter de la AMB Austin “No Doubt” Trout (35-5-1, 18 KOs) superó a Florin Cardos (21-4, 9 KOs) y ganó una decisión mayoritaria en ocho asaltos el viernes por la noche en el Historische Stadthalle en Wuppertal, Alemania. Actualmente clasificado IBF #5, Trout aparentemente ganó cómodamente. Puntajes 79-73 y 78-76 para Trout. La tercera tarjeta fue 76-76. “No sé qué pelea estaban viendo”, dijo Trout después. “Quiero dar gracias a Dios por traerme aquí para estar seguro, dándome la victoria como siento que lo merezco a pesar de que parecía que el diablo tenía la mano puesta en algunos de los jueces, pero no en todos. No es suficiente. Barboza vence a Zorrilla en California Ex campeón Arlan regresa con triunfo en Alemania Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.