Ex campeón Arlan regresa con triunfo en Alemania El eterno ex campeón de peso crucero de la AMB, First Arslan (52-9-3, 37 KOs) destruyó a Juan Rodolfo Juárez (20-7, 14 KOs) en dos asaltos el viernes por la noche en el Historische Stadthalle en Wuppertal, Alemania. Arslan, de 51 años, todavía calificado como el número 6 del mundo por la AMB, presionó la acción y derribó a Juárez dos veces en el segundo round, lo que provocó que la esquina de Juárez tirara la toalla. El tiempo era de 2:30. El peso ligero invicto Jaouad Belmehdi (16-0-3, 7 KOs) superó por puntos a James Chereji (17-2, 7 KOs) en ocho asaltos. 78-73, 77-74, 78-75. Chereji cayó en el sexto round. El peso pesado Agron Smakici (19-1, 17 KOs) anotó un KO en el primer asalto sobre Fernando Almeida (9-6, 9 KOs). Smakici conectó dos golpes duros y Almeida cayó agarrando su nariz. El tiempo era 2:44. Charlo-Tszyu para el 28 de enero en Las Vegas?

