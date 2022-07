Barboza vence a Zorrilla en California En un choque entre contendientes invictos de peso welter junior, OMB # 8, WBC # 11 Arnold Barboza Jr. (27-0, 10 KOs) anotó una decisión unánime de diez asaltos sobre WBO # 10 Danielito Zorrilla (16-1, 12 KOs) el viernes noche frente a una multitud de 2836 con entradas agotadas en el Pechanga Resort & Casino en Temecula, California. Barboza superó a Zorilla en una pelea dura y arenosa y sobrevivió al ser sacudido en la estrofa final para ganar 98-92, 97-93, 97-93. “Estaba un poco oxidado”, dijo Barboza después. “Ha sido un tiempo. No voy a estar inactivo así nunca más, hombre. Voy a estar peleando constantemente. Estaba más desequilibrado {en la 10ª ronda}. yo estaba justo allí Una vez que me vio perder el equilibrio, volví a lo mío. Grita a mi condicionamiento. Mi acondicionamiento estaba en punto. Mi manager sabe, si no podemos conseguir una oportunidad por el título, ya sabes quién es. Queremos a Teófimo. Es una oportunidad por el título o él”. El invicto peso ligero Raymond “Danger” Muratalla (15-0, 12 KOs) anotó una decisión unánime en ocho asaltos sobre el juego Jair Valtierra (16-2, 8 KOs). Muratalla derribó a Valtierra en la cuarta ronda y casi lo sacó de allí, pero Valtierra resistió el resto del camino. Las puntuaciones fueron 80-71 3x. El medallista de plata olímpico de peso superpesado de EE. UU. Richard Torrez Jr. (2-0, 2 KOs) obtuvo una rápida detención contra Roberto Zavala Jr. (2-2-1, 2 KOs). Un par de tiros limpios hicieron que el árbitro lo detuviera después de 58 segundos para salvar a Zavala de una cierta paliza. El invicto peso pesado Stephan “Big Shot” Shaw (17-0, 13 KOs) venció por KO en el primer asalto sobre Bernardo Márquez (14-6-1, 10 KOs). Márquez abajo tres veces. El tiempo era 2:35. El prospecto invicto de peso pluma junior Floyd “Cashflow” Díaz (6-0, 2 KOs) ganó por nocaut técnico en el tercer asalto contra Pedro Salomé (3-1-1, 1 KO). Díaz derribó a Salomé en la tercera ronda y obtuvo el paro momentos después. El tiempo era 1:17. Los pesos welter Adrian Yung (28-7-2, 22 KOs) y Jorge Marrone (20-3-1, 7 KOs) lucharon por un empate mayoritario en seis asaltos. Las puntuaciones fueron 59-55 Yung, 57-57, 57-57. El invicto peso pluma Austin Brooks (7-0, 2 KO) superó a Víctor Saravia (1-3, 1 KO) ganó en cuatro asaltos por puntajes de 40-36 3x. Trout vence a Cardos por decisión mayoritaria en Alemania Like this: Like Loading...

