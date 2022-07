Sheeraz gana el cinturón silver de peso mediano del WBC Hamzah Sheeraz es el nuevo campeón de peso mediano Plata del CMB luego de una victoria por nocaut en el quinto asalto del rudo Francisco Torres. Mark Heffron anotó un título triple al detener a Lennox Clark, Dennis McCann ganó el cinturón de plata internacional del WBC con un nocaut en el octavo asalto de James Beech Jr y Nick Ball retuvo su título de plata del WBC con una derrota de Nathanael Kokololo en el Copper Box Arena. Sheeraz, quien tenía el control de los procedimientos con su jab, endureció el tiro en el segundo asalto y tambaleó a Torres, quien estaba muy inestable sobre sus pies. Otra izquierda al comienzo de la tercera derribó a Torres, pero luego respondió con una fuerte derecha que derribó a Sheeraz por primera vez. Sheeraz luego conectó un gran derechazo que se estrelló contra la mandíbula de Torres y lo derribó nuevamente y se estaba desarrollando una pelea poco probable. Al final, fue un derechazo de pura sangre que se estrelló contra la cabeza de Torres lo que puso fin a la pelea, y el argentino tardó en levantarse y responder, por lo que el árbitro Mark Lyson lo detuvo en la quinta ronda después de 1:56. * * * Dennis McCann detuvo a James Beech Jr en el octavo asalto de un encuentro palpitante que lleva al joven de Maidstone a 13-0. Se tiró la toalla en la ronda después de 1.44 luego de una impresionante exhibición de McCann en su mejor momento rencoroso. Dennis entró en modo Amenaza completo desde el principio. Fueron tres minutos de salvajismo por parte del joven de 21 años, quien derribó a Beech en una ráfaga de golpes a mitad de la ronda. Beech Jr vino a pelear, no se equivoquen, pero su momento no fue el correcto desde el principio y quedó expuesto a contraataques rápidos. El ritmo bajó un poco en el segundo cuando Beech se reagrupó, pero absorbió algunos golpes de castigo de McCann en el tercero. Beech luego disfrutó de algunos éxitos menores, pero el rencoroso McCann le ofreció un pequeño respiro y el peleador de Bloxwich estaba luchando para mantenerlo alejado y no pasó mucho tiempo antes de que surgieran algunos trucos de fiesta. Beech se recuperó, pero fue derribado por un derechazo vicioso que lo envió a la lona antes de que otro asalto lo llevara a tirar la toalla y a McCann saltar de alegría por convertirse en el campeón internacional de peso pluma WBC International Silver. * * * En una pelea inolvidable, Mark Heffron derrotó a Lennox Clarke para convertirse en campeón intercontinental de peso súper mediano británico, de la Commonwealth y de la FIB. Un sorprendente primer asalto vio a Clarke empujar a Heffron, lo que provocó que el hombre de Oldham entrara en acción y Clarke se tambaleó durante gran parte del resto del asalto mientras Heffron lanzaba bomba tras bomba sobre un campeón conmocionado. La segunda ronda terminó con Clarke lanzando algunos tiros importantes sobre Heffron, pero el jugador de 30 años, en su tercer desafío para los británicos, empleó un juego de pies sigiloso y golpeó con más eficacia. Un uppercut hizo tambalearse a Clarke en el tercero mientras continuaban los intercambios feroces. Clarke estableció un punto de apoyo en el cuarto pero, nuevamente, fue Heffron quien conectó los tiros más limpios y reveladores y el hombre de Birmingham estaba mostrando una resistencia notable para aguantar allí. La presión de Heffron aumentó en el quinto y Clarke parecía estar en retirada y en algún tipo de problema. El árbitro Bob Williams decidió que ya había visto suficiente y Heffron finalmente tiene un título británico para llevarse a casa. El tiempo oficial de la detención fue 2.28 de la quinta ronda. * * * Nick Ball tenía una tarea difícil frente a él en la forma de Nathanael Kokololo, quien disfrutó de una ventaja significativa en altura y alcance. Ball pronto lo hizo temblar al agacharse y disparar tiros hacia la mandíbula del namibio. Ball estaba haciendo una primera defensa del título de peso pluma WBC Silver. Ante tales amenazas físicas, el chico del Liverpool tenía que estar en guardia y no dejarse atrapar por nada al tratar de acercarse. Tuvo que sortear el jab de Kokololo y no pudo ser tan implacable como lo es normalmente contra oponentes más bajos. Ball conectó algunos buenos golpes al final de las rondas tres y cuatro, pero Kokololo siguió siendo un operador confiado y Ball comenzó a sangrar alrededor de la nariz. El objetivo se encontraba con mayor frecuencia, pero se formó una marca preocupante debajo del ojo izquierdo de Ball que se hizo más evidente a medida que el quinto asalto llegaba a su fin. Kokololo abrió en el séptimo en un intento de tomar algo de impulso, pero Ball se mantuvo a cargo y controlaba las rondas. Kokololo fue sacudido en el noveno cuando Ball comenzó a buscar un gran final, pero sobrevivió para pelear otra ronda. Ball lanzó la artillería pesada en la ronda final y finalmente consiguió a su hombre cuando Kokololo fue atrapado y, por una vez, no respondió. El árbitro John Latham se apresuró a rescatarlo y Ball ahora tiene marca de 16-0 y es uno de los mejores campeones jóvenes del país. * * * El supergallo invicto Masood Abdulah tuvo una buena oportunidad en ocho rondas por parte del joven búlgaro Tank Banabakov, quien en gran medida dio lo mejor que pudo hasta las dos rondas finales cuando aumentó la presión y el trabajo de Banabakov se hizo un poco irregular. El árbitro Bob Williams anotó el partido 77-75 y Abdulah de Islington ahora tiene marca de 5-0 y tomó la distancia por primera vez. El Big Bang está de vuelta en el negocio a lo grande. El nuevo fichaje de Queensberry, Pierce O’Leary, pulverizó a su oponente Robin Zamora con una derecha brutal en el segundo asalto que dejó al nicaragüense con los sentidos revueltos y el árbitro Sean McAvoy saltó correctamente para evitar que sufriera más ataques. El paro se produjo después de 2.03 del tercer asalto en una pelea que fue cortante hasta el tiro que cambió la pelea que lleva a O’Leary a 10-0. * * * Karol Itauma llevó su cuenta profesional a 8-0 con una victoria convincente sobre Michal Gazdik, a quien dominó de principio a fin y el árbitro John Latham había visto suficiente después de 50 segundos de la cuarta ronda y intervino para proteger a Gazdik. * * * Ryan Garner ha llegado a una docena de peleas invicto como profesional después de superar el juego de Christian Lopez Florez en ocho asaltos. Garner ahora debe pelear por el título para lanzar la siguiente fase de su carrera. El árbitro Sean McAvoy anotó la pelea 80-72. Después de dar el primer golpe a su obstinado oponente, Garner encontró un ritmo en la quinta ronda, manteniendo un poco más de distancia y trabajando con inteligencia hacia arriba y hacia abajo. Todavía tenía que perseguir a Florez, pero pudo provocar un poco más de fuego de regreso del mexicano que creó algunas aberturas. Garner demostró que tiene mucho en el tanque en la distancia más larga y mantuvo un ritmo alto en su trabajo en todo momento. Si fue culpable de algún error de cálculo, posiblemente se esforzó demasiado en eliminar a su hombre temprano a través de un espectacular KO. Sin embargo, se enfrentó a un hombre en fuga con una guardia alta y eficaz. * * * En su segunda aparición en el Copper Box, Khalid Ali una vez más trajo los fuegos artificiales y se dirigió a Des Newton desde el principio. Newton no parecía que iba a durar todo el curso y una gran izquierda de Ali condujo a un poderoso ataque del chico de Brick Lane, que dejó a Newton en un montón después de haber recibido algunos golpes más de los que quizás debería haber recibido. El tiempo oficial de la detención de Bob Williams, quien sacó del ring a un médico preocupado, fue 54 segundos de la segunda ronda. * * * Umar Khan sobrevivió a un susto en el segundo asalto cuando un derechazo corto de Engel Gómez lo envió momentáneamente a la lona. El joven de Ilford se recuperó bien y peleó con cierto estilo y convicción para capear la mini-tormenta y tomar el control de la pelea. En sus primeros seis asaltos, Khan obtuvo la victoria por un margen de 58-56 en la tarjeta de John Latham. Khan ahora tiene marca de 4-0. * * * El superligero Sonny Liston Ali pasó a 4-0 como profesional luego de una convincente victoria por puntos sobre Chris Adaway. El árbitro Sean McCoy anotó la pelea 60-55. * * * En el primer encuentro de la noche, Sean Noakes marcó su segunda pelea profesional en el peso welter con un nocaut en el segundo asalto de MJ Hall. Hall tomó un derechazo enorme que lo sacudió antes en la ronda y Noakes olió una detención potencial y un aluvión que incluyó un gancho dulcemente golpeado vio que Bob Williams había visto suficiente. El árbitro descartó la pelea 2.45 de la segunda ronda. Resultados desde Los Ángeles Barboza vence a Zorrilla en California

