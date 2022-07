Resultados desde Los Ángeles Por Miguel Maravilla y Jeff Zimmerman en ringside En una eliminatoria por el título de peso mosca de la AMB, David Jiménez (12-0, 9 KOs) de Cartago, Costa Rica sorprendió al local, el favorito del público Ricardo “El Niño” Sandoval (20-2, 15 KOs) de Rialto, CA con un come desde atrás decisión mayoritaria 114-112 dos veces, 113-113. A lo largo de los primeros seis asaltos, Sandoval escogió sus lugares y trató de neutralizar el movimiento constante de Jiménez ya que ninguno de los peleadores podía controlarlo. Pero en el séptimo asalto, la marea pareció cambiar cuando el árbitro Thomas Taylor dedujo un punto a Jiménez por sujetar. Esto pareció energizar a Sandoval, quien salió disparando en el octavo, que comenzó con un gancho de izquierda al cuerpo que claramente lastimó al costarricense. Sandoval olió sangre y se lanzó al ataque y lanzó bombas en la cabeza y el cuerpo sobre Jiménez, quien mostró su dureza y sobrevivió al round. Jiménez ya no avanzaba ya que Sandoval tenía ahora el control total hasta el fatídico undécimo asalto. Después de un derechazo fallido de Sandoval, Jiménez dio un paso atrás y conectó un derechazo en la mandíbula de Sandoval que lo envió a la lona. Jiménez ahora buscaba detener a Sandoval, quien hizo todo lo posible para sobrevivir hasta la campana final. Jiménez sacó la victoria para consternación de la multitud pro-Sandoval y permaneció invicto, mientras que Sandoval perdió por segunda vez cuando su racha de 16 victorias consecutivas se detuvo de manera dramática. El invicto peso mínimo Oscar Collazo (5-0, 3 KOs) de Puerto Rico ganó por decisión unánime a Víctor Saludar (21-6, 11 KOs) en una eliminatoria de 105 libras de la AMB. Collazo se abrió camino hacia un reñido veredicto de los jueces 118-110, 116-112 y 116-112. Descifrándose el uno al otro en la primera ronda, Saludar conectó con una mano derecha recta, pero Collazo devolvió el favor conectando el color filipino. Al mezclarlo en la segunda ronda, Collazo atacó el cuerpo y trabajó adentro mientras el Saludar se paraba en el bolsillo. El puertorriqueño respondió en la tercera ronda conectando sólidamente, respondiendo al ataque de Saludar mientras Collazo estaba ocupado. Atacando adentro en el cuarto, Collazo conectó con una sólida mano izquierda respaldando a Saludar y deteniendo su impulso.

Parecía que Saludar estaba cansado cuando Collazo comenzó a derribar al filipino en el quinto. Collazo siguió dominando a Saludar pasado el ecuador. Justo cuando la pelea parecía unilateral, Saludar conectó con un gancho en el séptimo, derribando a Collazo. Saludar siguió luchando mientras Collazo seguía trabajando. Al final de la pelea, Collazo boxeó y usó el jab de manera más efectiva mientras Saludar peleaba con valentía. * * * El peso pluma Diego De La Hoya (23-1, 11 KOs) de Mexicali, México, mostró un ataque diverso contra su compatriota de Guadalajara y el robusto y veterano Enrique Bernache (24-14, 12 KOs) y finalmente lo detuvo en la cuarta ronda de los diez programados para obtener la victoria por nocaut. De La Hoya salió rápido en el primer asalto enviando a Bernache de regreso con una sólida mano izquierda. También conectó ganchos en el marco de apertura. De La Hoya conectó una ráfaga para cerrar la segunda ronda, lo que llevó al médico del ring a echar un vistazo rápido entre rondas. Bernahce mostró dureza y trató de contrarrestar, pero en la cuarta ronda era solo cuestión de tiempo antes de que De La Hoya cerrara el espectáculo. Y, efectivamente, al final del asalto, De La Hoya desató otro aluvión de golpes y el árbitro Ray Corona finalmente lo detuvo a las 2:51. * * * En la pelea de apertura del Crypto Arena en Los Ángeles, el prospecto de peso ligero Miguel Gaona (3-0, 2 KO) de Los Ángeles se deshizo de Abdiel Padilla (1-3, 1 KO) de Puerto Rico. Gaona derribó a Padilla temprano en la primera ronda y lo derribó por segunda vez con un derechazo al cuerpo. El árbitro Jack Reiss llegó a contar hasta diez. (No se anunció la hora oficial). Sheeraz gana el cinturón silver de peso mediano del WBC

