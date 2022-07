Kingry noquea a Fortuna en seis en Los Ángeles Por Miguel Maravilla en ringside El peso ligero invicto Ryan “Kingry” García (23-0, 19 KOs) dominó y noqueó al campeón mundial de dos divisiones Javier Fortuna (37-4-1, 26 KOs) en una pelea de peso superligero el sábado por la noche en el Crypto. com Arena en el centro de Los Ángeles. García derribó a Fortuna con un golpe al cuerpo en el cuarto round KingRy envío a Fortuna nuevamente a la lona en el quinto round. García derribó a Fortuna nuevamente en el sexto round para terminarlo. El tiempo fue: 27. Resultados desde Los Ángeles Like this: Like Loading...

