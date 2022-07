KingRy: Pelearé con Davis en las 140 libras “Me sentí mucho mejor con este peso”, dijo Ryan “KingRy” García después de su dominante victoria por KO sobre Javier Fortuna en una pelea disputada en un límite de peso de 140 libras. “No voy a bajar a 135 por nada. Pero pelearé con Tank a continuación si lo quiere en 140. Me aseguraré de registrar todas las negociaciones para que no puedas decir que me estaba agachando. Quiero esa pelea porque me dará el respeto que merezco. nunca tengo miedo Tengo un espíritu de competencia dentro de mí y lo verán salir cuando luche contra Tank y le golpee el trasero”. Con respecto a su desempeño contra Fortuna el sábado por la noche, García dijo: “Sé que me desempeñé bien por mí mismo. Fui nítido, agudo y me quedé en mi verdad. No hice ninguna locura. Sé lo buen peleador que soy, solo tenía que ponerlo todo junto, como esta noche. Fortuna golpea fuerte, tiene puño duro. Como dije, cuando peleo contra oponentes más fuertes, boxeo mejor. Sí, lo atrapé con un golpe al cuerpo. Pensó que iba por la cabeza, pero lo encendí. Sentí que iba a lanzar el tiro de Luke Campbell [el tiro que derribó a Ryan contra Campbell]. Siento que todos van a intentar golpearme con ese tiro. Golpeo fuerte así que no se necesita mucho para lastimar a alguien. “Sentí que [he hecho] una declaración para volver a la línea de tiempo en la que estaba. La salud mental es un momento para reflexionar sobre uno mismo y mejorar para el futuro. ¡Eso no es debilidad, es fuerza! ¡Eso es coraje! Me viste hoy cuando entré al ring. Eso no es más que coraje y habilidad”. Kingry noquea a Fortuna en seis en Los Ángeles Like this: Like Loading...

