Matellon vence a García en Ciudad de Panamá Por Héctor Villarreal El invicto peso minimosca Daniel “El Verdugo” Matellon (13-0-2, 7 KOs), un cubano radicado en Panamá, detuvo fácilmente al mexicano Iván García Carrillo (10-2-1, 6 KOs) a las 1:02 en la ronda 3 de el evento principal de la cartelera presentada por Sergio González Master Promotions la noche del sábado en el centro comercial Los Andes de la ciudad de Panamá. Matellón, quien fuera campeón interino de la división de la AMB hasta que la entidad eliminó el título, tumbó a García en el primer round y lo volvió a hacer definitivamente en el tercero, para reclamar el cinturón regional de Fedecaribe que estaba vacante. “El Verdugo” Matellon, actualmente clasificado #1 por la AMB, ha vencido a tres mexicanos seguidos en programas muy importantes del boxeo. Ganó el campeonato interino por decisión mayoritaria el 7 de febrero de 2020 sobre Erick Omar López de Guadalajara, en una pelea transmitida por ESPN, luego lo defendió una vez, superando por puntos a José Argumedo de Nayarit el 26 de junio de 2021 en un programa de DAZN. Su victoria sobre García de la Ciudad de México fue televisada por Combate Space. KingRy: Pelearé con Davis en las 140 libras Like this: Like Loading...

