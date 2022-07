Ward hace llamado a Leo Santa Cruz por situacion del título Pluma AMB El invicto peso pluma #1 de la AMB, Thomas Patrick Ward (33-0-1, 5 KOs) ha exigido que Leo Santa Cruz deje de ‘retrasar la división’ después de derrotar a Ally Mwerangi (12-3, 8 KOs) en tres asaltos el domingo en el Estadio de la Luz en Sunderland, Inglaterra. “Soy el #1 en la AMB, Leo Santa Cruz es el ‘súper’ campeón y Leigh Wood es el campeón ‘regular’. Es Santa Cruz el que está retrasando la división”, dijo Ward a Probellum.com. “Hace dos o tres años que no pelea por el título. ¡O peleas por el título o sigues adelante! Muévete o haz algo porque hay otros luchadores esperando una oportunidad. Si Santa Cruz no pelea con Wood, entonces Leigh y yo probablemente pelearemos. ¡Si pelean, tomaré al ganador!” Peleas de la semana del 18-24 de Julio Matellon vence a García en Ciudad de Panamá Like this: Like Loading...

