Peleas de la semana del 18-24 de Julio No es una semana muy ocupada. La gran pelea televisiva de esta semana es la transmisión de ESPN+ de la eliminatoria de peso pluma del WBC, entre el dos veces retador al título mundial Joet González (25-2, 15 KOs) y el ex campeón mundial de peso pluma junior Isaac “Royal Storm” Dogboe (23-2, 15 KOs) en el Grand Casino Hinckley en Hinckley, Minnesota. En un choque entre íconos del boxeo tailandés desde hace mucho tiempo, el campeón de peso mínimo de la AMB Knockout CP Freshmart (23-0, 9 KOs) defiende su título contra el ex campeón del WBC Wanheng Meenayothin (55-2, 19 KOs) el miércoles en Chonburi, Tailandia. Wanheng llevó su récord a 54-0 antes de perder su cinturón del WBC ante Panya Pradabsri. Freshmart ha sido campeón de la AMB desde 2014. No hay cobertura televisiva en inglés, pero generalmente hay una transmisión en tailandés de las principales peleas de ese país. Actualización de la cartelera Canelo-GGG 3 Ward hace llamado a Leo Santa Cruz por situacion del título Pluma AMB Like this: Like Loading...

