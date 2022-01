Trevor Bryan: Estoy aquí para pelear contra los mejores El campeón de peso pesado de la AMB, Trevor Bryan, está planeando una gran actuación contra el número 13 de la AMB, Jonathan Guidry, el 29 de enero en Warren, Ohio. “Vamos a mostrarle al mundo por qué soy el campeón. Tengo un gran oponente frente a mí. Voy a hacer lo que hacen los campeones”, prometió Bryan en una llamada de Zoom con los reporteros a principios de esta semana. “Después de esta pelea, todos van a gritar mi nombre. No estoy preocupado por eso. La gente del boxeo sabe quién es Trevor Bryan. Estoy aqui para quedarme. Estoy aquí para luchar contra los mejores. Yo soy el mejor. Soy el campeón… Hace frío en Ohio, pero vamos a subir la temperatura el 29 de enero. Con suerte, puedo sacar a este hombre temprano. No me pagan por las horas extras”. Sobre pelear contra Jonathan Guidry en 2011: “¿Me estás diciendo que luché contra Jonathan Guidry antes? Pasando de mi carrera amateur a mi carrera profesional, es una plataforma completamente nueva. Estoy aquí ahora. Soy el campeón ahora. Estoy dispuesto a pelear con cualquiera, especialmente si peleé con ellos antes. Lucharía contra ellos de nuevo solo para demostrar que soy el hombre. yo soy la verdad El sueño es el sueño. Estoy aquí para quedarme y estoy aquí para demostrar que este legado comienza aquí. Comienza a mostrarse con estas grandes peleas. Este es un dúo por segunda vez. Vengo a demostrar eso”. Se anuncia cartelera de Taylor-Catterall en Escocia

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.