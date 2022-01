Se anuncia cartelera de Taylor-Catterall en Escocia El dos veces medallista de oro olímpico Robeisy “El Tren” Ramirez (8-1, 4 KOs) cruzará el charco para pelear contra el veterano irlandés Eric Donovan (14-1, 8 KOs) en una pelea de peso pluma a 10 asaltos el 26 de febrero en OVO Hydro en Glasgow, Escocia. Ramírez-Donovan destaca la cartelera del enfrentamiento de peso welter junior entre el campeón mundial indiscutible Josh “The Tartan Tornado” Taylor y el invicto contendiente número 1 de la OMB Jack “El Gato” Catterall. Toda la cartelera de Taylor-Catterall se transmitirá en vivo y exclusivamente en los Estados Unidos por ESPN+. “Desde esa impactante derrota en su debut profesional, Robeisy Ramírez ha demostrado por qué fue uno de los mejores boxeadores de los Juegos Olímpicos de Río 2016”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. Robeisy luchó en todo el mundo durante su carrera como aficionado, y estamos encantados de que pueda mostrar sus habilidades a los aficionados escoceses”. En otra acción de cartelera en ESPN+: Nick ‘The Glasgow Warrior’ Campbell (4-0, 4 KO’s) y Jay ‘The Ghost’ McFarlane (12-5, 5 KO’s) chocarán por el título vacante escocés de peso pesado. Un par de prospectos firmados por Top Rank, el peso pluma Kurt Walker y el peso mediano junior Kieran Molloy, harán sus respectivos debuts profesionales en seis asaltos. El peso welter firmado por Top Rank, Paddy “Real Deal” Donovan (7-0, 5 KOs) regresa a la acción en una pelea de seis asaltos. El ganador de peso welter junior de la Serie BOXXER, Cori Gibbs (16-0, 3 KOs) comenzará su nuevo acuerdo promocional en ocho asaltos. La estrella femenina en ascenso Ebonie Jones (1-0) tiene su segunda pelea profesional contra Effy Kathopouli en seis asaltos en el peso pluma junior. El peso crucero Scott Forrest hace su debut profesional en una competencia de seis asaltos. Trevor Bryan: Estoy aquí para pelear contra los mejores Bakole podría torpedear a Yoka-Hrgovic

