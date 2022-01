Bakole podría torpedear a Yoka-Hrgovic La tan esperada eliminatoria de peso pesado de la FIB entre Filip Hrgovic y Tony Yoka se ha topado con un obstáculo. Yoka y Martin Bakole estaban programados para pelear el sábado pasado en París, pero esa pelea se pospuso debido a las restricciones de Covid. Según ESPN, Bakole protestó ante la FIB diciendo que todavía tiene un acuerdo para enfrentar a Yoka y, por lo tanto, Yoka no está disponible para pelear con Hrgovic. La FIB ahora decidirá si permitirá que se lleve a cabo la eliminatoria Yoka-Hrgovic o continuará bajando en la lista hasta el próximo contendiente disponible para Hrgovic. Se anuncia cartelera de Taylor-Catterall en Escocia Jonathan Guidry: Los vamos a sorprender FacebookGorjeoReddit

