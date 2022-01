Jonathan Guidry: Los vamos a sorprender FacebookGorjeoReddit Por Karl Freitag “Es una gran oportunidad para mí de mostrar mi talento, que realmente puedo pelear”, dijo el peso pesado número 13 de la AMB, Jonathan Guidry, durante una teleconferencia con los periodistas el martes. Guidry (17-0-2, 10 KOs) desafía al campeón de peso pesado de la AMB Trevor Bryan (21-0, 15 KOs) el 29 de enero en Warren, Ohio. “Para ser honesto, no creo que llegue hasta el final”, dijo Guidry, “pero nos preparamos para ello en caso de que suceda de esa manera. No creo que nadie supere las siete u ocho rondas. “Es un tipo grande. Tiene un jab realmente bueno, pero una vez que sorteamos el jab, tenemos que trabajar en él… He estado esperando una oportunidad como esta durante toda mi vida. Hemos estado entrenando dos veces al día y perdí fácilmente como 30 libras. Estoy en mucho mejor forma. Me siento mucho mejor, mucho más fuerte y estamos listos. “Voy a luchar con todo mi corazón. Soy el desvalido, por lo que podrían estar pasándome por alto, lo cual espero, y los vamos a sorprender”. Curiosamente, Guidry reveló que una vez peleó contra Bryan en los aficionados, cayendo por decisión en tres asaltos en 2011. “Tenemos muchas más peleas ahora. Creo que era un aficionado que peleaba en 215 en peso súper pesado, así que yo era un poco pequeño y él era grande. Ahora estoy en 250, mucho más inteligente, mucho más rápido y mucho más fuerte, así que estamos listos”. Harper-Hardy es agregado a la cartelera de Wood-Conlan

