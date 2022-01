Harper-Hardy es agregado a la cartelera de Wood-Conlan La ex campeona mundial femenina Terri Harper (11-1-1, 6 KO) se enfrentará a Heather Hardy (22-2, 4 KO) por el título intercontinental de peso ligero vacante de la AMB en la cartelera de la defensa del título mundial de peso pluma de la AMB de Leigh Wood contra Michael Conlan en el Motorpoint Arena Nottingham el sábado 12 de marzo, en vivo en todo el mundo por DAZN (excepto Nueva Zelanda y Australia). Harper (11-1-1, 6 KOs) regresa al ring para su primera pelea luego de su derrota por paliza ante Alycia Baumgardner en noviembre pasado. Hardy peleó por última vez en mayo cuando Jessica Camara la superó por puntos en ocho asaltos. Jonathan Guidry: Los vamos a sorprender FacebookGorjeoReddit Actualización de Kambosos-Haney

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.