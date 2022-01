Actualización de Kambosos-Haney Por Ray Wheatley – World of Boxing El promotor del campeón de peso ligero del WBC, Devin Haney, Eddie Hearn, está en negociaciones con Lou DiBella, quien es el promotor del indiscutible campeón de peso ligero de la franquicia de la AMB, la OMB, la FIB y el WBC, George “Ferocious” Kambosos, para una pelea en Australia en 2022. “Hay muchas conversaciones entre Lou DiBella y yo”, dijo Hearn a DAZN. “Los dos promotores, estamos tratando de descifrar la estructura del trato, la televisión internacional, el dinero que se genera en Australia, etc. Estamos en un lugar decente. Hablé con él esta mañana, a las 3 a.m. su hora, creo que todos los involucrados quieren que la pelea suceda. “En ese sentido, creo que tenemos una gran oportunidad de hacerlo. Estamos hablando de las finanzas, que serán la parte decisiva. Devin no tiene ningún problema en ir a Australia, obviamente vacunarse. Es la lucha por encontrar al verdadero campeón indiscutible de esa división. Confiados en que podemos hacer la pelea porque es la pelea que esas partes más quieren. “No creo que George quiera esperar nada. Quiere las peleas más grandes y ganar tanto dinero como pueda. Esperar es muy peligroso, atacar mientras está allí, hacer grandes peleas y ganar dinero mientras está allí. Siempre habrá una nube sobre esto hasta que suceda esa pelea. Es una de las mejores peleas del boxeo”. Harper-Hardy es agregado a la cartelera de Wood-Conlan Shields: Siento que tengo que dominar cada pelea

